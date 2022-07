Forscher setzen sich laut einer aktuellen US-Studie dafür ein, dass Wölfe wieder in lokalen Landschaften angesiedelt werden sollen. Und das, obwohl demnach die Befürworter, die sagen, dass Wölfe die Ordnung in Ökosystem wiederherstellen könnten, irren. Auch die Gegner liegen den Studienautoren zufolge mit ihren Befürchtungen, dass Wölfe Vieh und Mensch bedrohen, falsch.

„Basierend auf den derzeit verfügbaren Beweisen (nicht nur aus den Vereinigten Staaten) werden große Raubtiere trotz ihrer Fähigkeit, Huftiere und Vieh zu töten, keine Hirsche vernichten, Menschen bedrohen oder zu unerträglichen Verlusten von Vieh führen“, erklärt der Naturschutzbiologe Bernd Blossey in einer Universitätsveröffentlichung. Andererseits sei es unwahrscheinlich, dass Wölfe alles Übel, das Menschen den Ökosystemen zugefügt haben, ausbügeln könnten. Das sei „Wunschdenken“, so der Wissenschaftler.

Kaum Beweise für Hoffnungen von Naturschützern

Als die US-Regierung den Wolf jedoch von der Liste gefährdeter Arten strich, forderten Jäger, Viehzüchter und sogar Regierungsbeamte in bestimmten Bundesstaaten Maßnahmen zur Bekämpfung einer „Bedrohung“ für die einheimische Tierwelt, heißt es in der Mitteilung. Es sei jedoch kaum möglich, diese Behauptungen nachzuweisen, erklären die Studienautoren.

Trotz dieser Befürchtungen sagen Studienautoren, dass es fast unmöglich ist, die Behauptungen zu validieren. Darüber hinaus fügen sie hinzu, dass mehrere andere Faktoren zum Tod von Nutztieren beitragen, darunter Blitzeinschläge, extremes Wetter, Parasiten, Krankheiten und schlechte Bedingungen für Futtersuche und Zucht.

Die Forscher fanden aber auch kaum Beweise für die Hoffnungen von Naturschützern, dass Wölfe bei der Kontrolle der steigenden Wildtierpopulationen eine Hilfe sind. So würden beispielsweise Rehe, wenn sie Wölfe wittern, einfach darauf warten zu grasen, bis die Wölfe sich ausruhen. Die Studienautoren ziehen ein Fazit: „Solange die Menschen lernen, mit den neuen (alten) Nachbarn zu leben und sie zu tolerieren scheint eine behutsame, aber nicht völlig konfliktfreie Existenz möglich.“