Etwa ein Drittel in der Gesellschaft fühlt sich weniger wahrgenommen, hat ein geringeres Vertrauen in Politik und Medien und kann deshalb mit seinen Ansichten politisch weniger Wirkung entfalten. Dies geht aus einer Studie der Organisation „More in Common“ hervor, über die die Zeit vor Veröffentlichung berichtet.

Die Forscher unterteilten die Deutschen dazu in sechs Kategorien: die Involvierten, die Etablierten und die Offenen, die Wütenden sowie die Pragmatischen und Enttäuschten. Die letzten beiden Typen, von denen es laut Zeit ähnlich viele wie von den anderen gibt, sahen sich die Forscher genauer an. Sie gelten demnach als „unsichtbares Drittel“.

„Dieses Drittel fühlt sich häufiger einsam und wählt seltener“, sagt die Leiterin von „More in Common“, Laura-Kristine Krause. Diese Demokratie-Probleme würden sich mit Zunahme von Krisen wie Preissteigerungen, Krieg und Pandemie noch verschärfen, heißt es. Was haben die Studienautoren sonst noch über die Unsichtbaren erfahren?

Die Pragmatischen sind wohl jünger als der Durchschnitt und haben häufig einen Migrationshintergrund. Diesem „unsichtbaren“ Typ gehe es eher „ums Persönliche“, das eigene Umfeld und Fortkommen als um gesellschaftliche Debatten, sagt Krause. Und die Enttäuschten? Die haben das geringste Einkommen aller Kategorien. Sie unterscheiden sich von den Wütenden insofern, als dass sich ihr politischer Frust aus der konkreten Erlebniswelt, in der sie wegen ihrer oft prekären Lage existenzielle Probleme bekämpfen müssen, ergibt.

Wie denken die Enttäuschten und Pragmatischen über die Ukrainer?

Es sei, so Krause, umso wichtiger, „gerade in Krisen wie jetzt genau darauf zu hören, was diese Menschen umtreibt“. Ein paar Beispiele, die typisch sind für die Pragmatischen und die Enttäuschten: Beide Gruppen interessieren sich vergleichsweise wenig für das Schicksal der Ukrainer, heißt es. „Wir müssen verstehen, dass selbst jetzt, wo der russische Angriff und die Folgen alles dominieren, es Menschen gibt, die an den öffentlichen Debatten emotional weniger beteiligt sind, als man vielleicht erwartet“, folgert Krause.

Wie steht das unsichtbare Drittel zu Themen wie Klima und Umwelt?

Während es den Pragmatischen um den „Nahbereich“ gehe und sich wenig Sorgen machen, machen sich die Enttäuschten vor allem Sorgen darüber, wie die Aufnahme der Flüchtlinge zu bewältigen ist. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Enttäuschten und Wütenden. Und sind den beiden Typen Themen wie Klima und Umwelt ebenso wichtig wie den Etablierten, den Offenen und den Involvierten? Offenbar zu großen Teilen nicht, denn bei beiden Gruppen fallen die Werte laut Zeit niedrig aus.

Worin unterscheiden sich die Enttäuschten von den Wütenden? Ebenso wie die Pragmatischen haben die Enttäuschten laut Krause „nur wenig Potenzial für radikale Klimawandelleugnung“. Sie lehnen im Gegensatz zu den Wütenden die Klimapolitik nicht ab, sie ist ihnen der Studie zufolge nur weniger wichtig.

Doch auch die Pragmatischen und die Enttäuschten unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt. Bei der sozialen Ungleichheit sind die Pragmatischen eher wirtschaftspolitisch liberal eingestellt, die Enttäuschten sozialpolitisch links. Die einen glauben laut Krause an ihr „eigenes ‚Sich-Hocharbeiten‘“, die anderen an Umverteilung und Gleichheit.

Beide Gruppen hätten aber jeweils starke Meinungen dazu, das Ökonomische sei sowohl den Pragmatischen als auch den Enttäuschten schon vor dem Krieg wichtig gewesen, sagt Krause. Aber: „Das ist bisher untergegangen, weil in den polarisierten öffentlichen Debatten die kulturellen Streitthemen dominiert haben, die dem unsichtbaren Drittel weniger wichtig sind als den anderen, lauteren Gruppen: Migration, Gender, Identität.“