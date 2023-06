Studie: Britische Kinder schrumpfen – das könnte der Grund sein

Kinder in Großbritannien, die im Zeitraum von 2010 bis 2020 aufgewachsen sind, sind kleiner als Gleichaltrige in anderen europäischen Ländern. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschern des University College London (UCL), über das der Guardian berichtet. In dieser Zeitspanne hatte der britische Ex-Premierminister David Cameron dem Land besonders harte Sparmaßnahmen auferlegt.

Der Studie zufolge sind fünfjährige Jungen in Großbritannien im Durchschnitt 112,5 Zentimeter groß und fünfjährige Mädchen 111,7 Zentimeter. In Deutschland dagegen messen fünfjährige Mädchen, die in diesem Zeitraum aufgewachsen sind, durchschnittlich 113,3 Zentimeter. Bei den Jungen besteht der Unterschied ebenso. In Bulgarien sind gleichaltrige Mädchen im Durchschnitt sogar 118 Zentimeter groß, die Jungen 121 Zentimeter.

Damit belegen britische Jungen Platz 102 und britische Mädchen Platz 96 der 200 Länder, die in der Studie erfasst wurden. Das war 1985 noch anders. Damals belegten britische Kinder noch Platz 69. Seitdem sind sie um mehr als 30 Plätze nach hinten gerutscht.

Krankheiten durch Mangelernährung in ärmeren Gegenden wieder häufiger

Tim Cole, Experte für Kindergesundheit und-wachstum am University College London (UCL) sagte dem Guardian, dass die Daten darauf hindeuteten, dass „die Sparmaßnahmen die Größe der Kinder in Großbritannien beeinträchtigt haben“.

In Großbritannien berichten Ärzte aus ärmeren Gegenden seit Jahren von Mangelernährung und einem Anstieg von Krankheiten wie Skorbut oder Rachitis. Gleichzeitig weisen andere Studien darauf hin, dass Kinder aus ärmeren Gegenden wegen schlechter Ernährung häufiger an Typ-2-Diabetes, Karies und Adipositas erkrankten. Ernährungswissenschaftlern zufolge trägt Junkfood dazu bei, weil es gleichzeitig dick mache und zu Mangelernährung führe.