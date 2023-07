Dass gerade in Berlin gerne kaltschnäuzig und teils argwöhnisch mit Zugezogenen umgegangen wird, ist nichts Neues. Einer Umfrage zufolge schneidet ganz Deutschland im internationalen Vergleich besonders schlecht in seiner Rolle als Gastgeberland ab. Der jährlich durchgeführten Umfrage „Expat Insider“ zufolge fühlen sich eingewanderte ausländische Fachkräfte – auch Expats genannt – in Deutschland oft unglücklich und unwillkommen.

Gerade in Sachen Freundlichkeit scheinen die Deutschen demnach Aufholbedarf zu haben. Der am Dienstag veröffentlichten Umfrage zufolge findet mehr als die Hälfte aller Zugezogenen es schwierig, in Deutschland Kontakte zu knüpfen. Jeder Dritte fühlt sich hier nicht zu Hause. Hinzu kämen strukturelle Probleme wie mangelnde Digitalisierung, die verrufene deutsche Bürokratie und eine immer angespanntere Situation auf dem Wohnungsmarkt. Die Autoren der Studie schließen: „Der Start ins Leben in Deutschland stellt Expats vor große Herausforderungen“.

Erfahrungen von Expats: „Die Digitalisierung in Deutschland ist ein Witz

Insgesamt liegt Deutschland in diesem Jahr auf Platz 49 von 53 . Nur Südkorea, die Türkei, Norwegen und Kuwait schnitten in der Befragung noch schlechter ab. Im vergangenen Jahr reichte es immerhin für Platz 42 von 52. Der erste Platz ging auch in diesem Jahr wieder an Mexiko. Hier fühlten sich Zugezogene besonders gut aufgehoben, auch aufgrund der günstigen Lebenshaltungskosten.

Als besonders nervig empfinden Expats in Deutschland der Umfrage nach die mangelnden Möglichkeiten zum bargeldlosen Bezahlen und das oftmals ziemlich langsame Internet. „Die Digitalisierung in Deutschland ist ein Witz“, wird einer der Befragten in dem Bericht zitiert. Einziger Lichtblick für Zugezogene seien die hierzulande besonders guten Aussichten auf dem Jobmarkt. Hinsichtlich der Arbeitsbedingungen liegt Deutschland sogar unter den besten fünf Ländern weltweit.

Zugezogene in Deutschland: Jeder Fünfte arbeitet in der IT-Branche

Tatsächlich leben in Deutschland trotz unfreundlicher Einheimischer und schlechter Infrastruktur mehr Expats als in allen anderen untersuchten Ländern. Die meisten Zugezogenen kommen demnach aus den USA (10 Prozent), dem Vereinigten Königreich (7 Prozent) und Indien (ebenfalls 7 Prozent). Fast jeder fünfte (18 Prozent) Expat in Deutschland arbeitet im IT-Bereich.

Durchgeführt wurde die Studie vom Expat-Netzwerk Internations. Im Zeitraum vom 1. bis zum 28. Februar wurden über 12.000 Expats aus 171 Ländern befragt. Um in den Index aufgenommen zu werden, mussten mindestens 50 Zugezogene in einem jeweiligen Land teilnehmen – dieses Kriterium erfüllten insgesamt 53 Staaten. Da die Studienteilnehmer über Kanäle der Organisation selbst rekrutiert wurden und es sich lediglich um eine Online-Umfrage handelt, können die Ergebnisse nicht als repräsentativ gelten. Für Deutschland fielen die Ergebnisse aber dennoch mehr als eindeutig aus.