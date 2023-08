Studie: Vegane Ersatzprodukte in Deutschland im Vergleich besonders beliebt

In Deutschland bevorzugen Verbraucher offenbar wesentlich häufiger vegane Ersatzprodukte als in anderen europäischen Ländern. Dies geht aus einer Studie der Universität Hohenheim in Stuttgart hervor, die auf der Website Sciencedirect veröffentlicht wurde.

Die Forscher befragten Verbraucher in Dänemark, Polen, Italien, Spanien, Frankreich und auch Deutschland zu ihrem Kaufverhalten bei veganen Milchprodukten wie Pflanzenmilch oder Käse auf pflanzlicher Basis. Diese Milchalternativen erfreuen sich generell auf dem europäischen Markt immer größerer Beliebtheit. Ihre Verkäufe stiegen zwischen 2020 und 2022 um 49 Prozent.

Deutsche konsumieren so wenig Kuhmilch wie nie

Am niedrigsten war der relative Umsatzwert von veganen Ersatzprodukten in Dänemark mit 23 Millionen Euro, gefolgt von Polen mit 56 Millionen Euro. Den höchsten relativen Umsatzwert erzielte Deutschland mit 520 Millionen Euro. Die Forscher berücksichtigten bei dieser Rechnung das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf im Jahr 2020 in Bezug auf das Preisniveau der Länder.

Die Studie kann allerdings nur bedingt als repräsentativ angesehen werden. Denn es wurden lediglich Personen einbezogen, die bereits pflanzliche Milchersatzprodukte konsumierten oder mit der Idee spielten – Personen, die überhaupt kein Interesse daran hatten, wurden nicht berücksichtigt.

Bereits im Jahr 2022 teilte das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft mit, dass die Deutschen so wenig Kuhmilch wie noch nie konsumieren. Der Pro-Kopf-Verbrauch aller Sorten Kuhmilch (sogenannter Konsummilch) ging 2021 um 2,2 Kilogramm auf im Schnitt 47,8 Kilogramm zurück. In den vergangenen 50 Jahren halbierte sich der Konsum beinahe.