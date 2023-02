Studie: Vogel-Fensterfolien besser außen ankleben An großen Fenstern oder Glasfassaden sind sie üblich: Folien, die die Tiere vor Kollision bewahren sollen. Wissenschaftler haben untersucht, was bei der Anbr... dpa

PRODUKTION - Ein Vogel-Aufkleber an einer Fensterscheibe: Werden sie außen angebracht, erkennen die Vögel sie besser. Britta Pedersen/dpa

New York -Fensterfolien zum Verhindern von Vogel-Kollisionen sind einer Studie zufolge effizienter, wenn sie außen an der Scheibe angebracht sind. Wenn sie auf der Innenseite des Glases angebracht seien, könnten die Tiere sie meist nicht ausreichend sehen, schreiben Wissenschaftler des William & Mary’s Institute for Integrative Conservation im US-Bundesstaat Virginia im Fachjournal „PeerJ“.