Schafe zählen, autogenes Training, langweilige Podcasts: Tricks zum Einschlafen gibt es viele. Um das nächtliche Gedankenkarussell zu stoppen, greifen viele auch zu entspannender Musik. Forscherinnen und Forscher haben nun untersucht, welche Lieder sich am besten dazu eignen, den Geist zur Ruhe zu bringen.

Dafür haben die Expertinnen und Experten der Firma „Emma - The Sleep Company“ gemeinsam mit Datenanalysten der Spotify Web API in einer Studie mehr als 150.000 Songs von mehr als 450 der beliebtesten Künstlerinnen, Künstler und Bands in den Genres Pop, Rock, Hip-Hop und Schlager auf ihre Einschlaf-Qualitäten untersucht. Dabei machten sich die Experten die Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien zum Thema zunutze – wie etwa eine Untersuchung der Aarhus-Universität aus dem Februar, die Audio-Merkmale in den Songstrukturen von Schlafmusik identifizierte.

Zunächst legten die Experten so eine Reihe von Merkmalen fest, die ein optimaler Song zum Einschlafen braucht, um im nächsten Schritt eine Punktzahl für die untersuchten Lieder ermitteln zu können.

Die Merkmale guter Einschlaf-Songs: Kaum tanzbar

Wenig Energie ausstrahlend

Leise Sprechanteile

Viele akustische Anteile

Idealerweise instrumental

Anhand dieser Merkmale analysierten die Schlafexpertinnen und Experten, welche Lieder der verschiedenen Genres sich am besten zum Einschlafen eignen müssten.

Lana Del Rey liefert die beste Einschlafmusik

Insgesamt ist den Ergebnissen zufolge die Musik von Lana Del Rey am besten zum Einschlafen geeignet. Ihr Album „Chemtrails Over The Country Club“ verfügt über das beste Soundprofil zum Schlafen. Das beste Schlaflied ist den Angaben zufolge aus dem gleichnamigen Album ihr Song „Norman Fucking Rockwell“. Es erreichte einen Score von 9,3.

Im Pop-Genre ist Lana del Rey demnach die Künstlerin mit den besten Einschlafliedern. Ebenfalls gute Pop-Einschlafsongs sind den Experten zufolge „Everybody Dies“ (Billie Eilish), „Night“ (Frank Sinatra) und „Make You Feel My Love“ (Adele).

Rock, Hip-Hop, Schlager: Diese Bands haben die besten Einschlafqualitäten

Die beste Rockband zum Einschlafen ist der Studie zufolge Pink Floyd. Einen besonders hohen Score erreichte etwa der Song „Atom Heart Mother Suite“.

Im Bereich Hip-Hop zeigt die Musik von Pharrel Williams ein ideales Soundprofil zum Schlafen. Bei den Schlagerstars hat Reinhard Mey in Sachen Einschlafhilfe die Nase vorn. Auf Spotify findet sich für jedes der untersuchten Genres (Schlager, Rock, Pop, Hip Hop) eine Playlist mit den ermittelten besten Liedern zum Einschlummern.

Mehr als jeder Dritte in Deutschland äußert Probleme beim Einschlafen

Die Idee zu den Playlisten zum besseren Einschlafen hat einen ernsten Hintergrund. Immer häufiger kämpfen Menschen mit Einschlafproblemen und Schlafstörungen. Bei einer aktuellen Befragung gab mehr als jeder Dritte an, häufig oder sehr häufig Probleme beim Einschlafen zu haben. 40 Prozent der Teilnehmenden teilten mit, in der Regel nicht gut zu schlafen.