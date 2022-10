Mieten im Berliner Umland steigen kräftig Das Berliner Umland wird zum Wohnen immer attraktiver. Die Mieten steigen jährlich um 5,4 Prozent, die Preise für Eigentumswohnungen um 19 Prozent. dpa

Eine Baustelle in Potsdam an der Havel. Die Preise für Mieten und Eigentumswohnungen steigen auch hier. imago/Archivbild

Berlin -Weil immer mehr Menschen aus Berlin in die angrenzenden Gemeinden ziehen, haben dort die Preise für Immobilien sowie die Mieten in den vergangenen Jahren kräftig zugelegt. So stieg der Angebotspreis pro Quadratmeter für Eigentumswohnungen in 19 Berliner Umlandgemeinden zwischen 2019 und 2022 jährlich um durchschnittlich fast 18 Prozent – nahezu doppelt so stark wie in der Hauptstadt. Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag des Immobilienkonzerns Grounds hervor, die das Unternehmen am Mittwoch vorlegte.