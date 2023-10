Der Erwerb von Wohnungen und Häusern ist entgegen einer weit verbreiteten Annahme heute deutlich erschwinglicher als in früheren Jahrzehnten. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervor, die der Düsseldorfer Rheinischen Post (Donnerstag) vorliegt. „Die Ergebnisse zeigen, dass die Erschwinglichkeit heute immer noch deutlich besser ist als in den 1980er- und 1990er-Jahren“, erklärte de IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer laut der Studie.

Demnach liegt die Bezahlbarkeit eines eigenen Hauses oder einer Wohnung heute in etwa auf dem Niveau von Mitte der 2000er-Jahre. „Dieses Ergebnis dürfte für zahlreiche Menschen kontraintuitiv sein, da die Vorstellung vorherrscht, dass es frühere Generationen leichter hatten, Wohneigentum zu bilden“, heißt es weiter.

Um eine seriöse Aussage darüber treffen zu können, wie sich die Bedingungen für den Kauf einer eigenen Immobilie seit 1980 für die jeweiligen Generationen verändert haben, entwickelte Voigtländer einen eigenen „Erschwinglichkeitsindex“. Dafür verwendete er Daten der Industrieländerorganisation OECD zur Wohnungspreisentwicklung in Deutschland, zur Einkommensentwicklung und den langfristigen Zinsen. Um die Erschwinglichkeit zu berechnen, wurden die Kosten für ein Volltilgerdarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren auf Basis der jeweiligen Preise berechnet und ins Verhältnis zum Einkommensindex gesetzt.

Immobilien 2016 laut Index am erschwinglichsten

Den Höchststand erreicht der Erschwinglichkeitsindex demnach im dritten Quartal 1981 mit einem Wert von 115,5. Damals betrug der zugrunde liegende Zinssatz 10,6 Prozent. Danach sei die Erschwinglichkeit zunächst kontinuierlich gesunken – bis zum zweiten Quartal 1987 auf einen Wert von 64,1. Wegen des kurzzeitigen Zinsanstiegs nach der Wiedervereinigung kam es dann zu einer Verschlechterung, bevor sich ab Mitte der 1990er-Jahre die Erschwinglichkeit wieder kontinuierlich verbesserte. Am günstigsten war Wohneigentum der Studie zufolge im dritten Quartal 2016 mit einem Wert von 28,6.

„Nachdem sich daraufhin die Erschwinglichkeit zunächst seitwärts bewegt hat, gibt es seit 2021 deutliche Verschlechterungen“, erklärte Voigtländer. Im zweiten Quartal 2023 liege der Index aktuell bei 41,0. Das ist aber immer noch nur ein Drittel des Höchstwerts von 1981.