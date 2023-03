Studie: Berlin ist Kokain-Hauptstadt – nirgendwo wird mehr konsumiert

Berlin ist für seine Partys und den damit verbundenen Drogenkonsum berüchtigt. Eine am Mittwoch veröffentlichte EU-Studie bestätigt nun: Nirgendwo in Deutschland wird mehr Kokain genommen als in der Hauptstadt. Wie der RBB berichtet, ist der Konsum zuletzt rasant angestiegen. Auch MDMA werde in der Partymetropole reichlich „gedippt“. Die besonders schädliche Droge Crystal Meth scheint dagegen in anderen Städten beliebter zu sein.

Laut der Studie der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht ist der Koks-Konsum in Berlin in den vergangenen fünf Jahren um 58 Prozent gestiegen. Für die Bewertung wurden Drogenrückstände im Abwasser analysiert. Fazit: Bei den Kokain-Rückständen pro 1000 Einwohner ist Berlin die Nummer eins in Deutschland. Auf Platz zwei und drei sind Dortmund und München. Interessanterweise kommt auf Platz vier nicht etwa Frankfurt/Main, sondern Magdeburg in Sachsen-Anhalt.

Europas-Kokain-Zentrum scheint Antwerpen zu sein

Für die Drogenstudie wurden in mehr als 100 deutschen Städten und der EU in Kläranlagen Proben gesammelt und ausgewertet. Dafür wurden Daten aus zahlreichen europäischen Städten gesammelt, darunter Istanbul, Prag, Riga, Barcelona und Mailand. Dabei kam heraus, dass im Europa-Vergleich in anderen Städten offenbar mehr gekost wird als in Berlin. Deutschlands Hauptstadt befindet sich in der Auswertung nicht mal unter den Top 10. Am meisten wird demnach in Antwerpen (Belgien) Kokain konsumiert. Dort liegt der Konsum bei über 2300 Milligramm pro 1000 Einwohner pro Tag. Die meisten Rückstände von Crack wurden in Amsterdam und Antwerpen festgestellt.

Auffällig: Zwischen 2011 und 2015 war laut Studie in den meisten Städten ein relativ stabiles Bild des Kokainkonsums zu beobachten. Das Jahr 2016 markierte einen Wendepunkt, seither wurde in den meisten Städten jedes Jahr ein deutlicher Anstieg beobachtet.

In anderen europäischen Städten wird mehr MDMA konsumiert

Die meisten MDMA-Belastungen im Abwasser wurden in Belgien, Tschechischen, den Niederlanden, Spanien und Portugal gemessen. Also auch da gibt es in Europa eine Vielzahl anderer Konsum-Metropolen, die vor der deutschen Hauptstadt liegen. Im bundesweiten Vergleich ist Berlin beim MDMA-Konsum allerdings wieder an der Spitze: Mit 48 Milligramm pro 1000 Einwohner pro Tag wird in der Hauptstadt deutlich mehr konsumiert als bei den Zweit- und Drittplatzierten Saarbrücken (16 Milligramm) und Erfurt (13 Milligramm).

Sehr alarmierend sei zudem der zunehmende Konsum von Crystal Meth. Allein in Berlin nahm der Verbrauch seit 2018 um knapp 70 Prozent zu. Bei den Crystal-Meth-Rückständen pro 1000 Einwohner liegt Berlin trotz der hohen Steigerung aber noch hinter Chemnitz, Dresden, Erfurt, Magdeburg und Nürnberg. Auch im EU-Vergleich liegen Chemnitz und Dresden ziemlich weit vorne, sowie auch einige Städte in Tschechien, wo laut Polizei viele Drogenküchen ansässig sind.