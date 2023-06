Hawking auf dem Prüfstand: Warum das Universum eines Tages einfach verdampft

Dass Schwarze Löcher als bedrohliches Weltraumphänomen alles um sich herum verschlingen, ist gerade in Science-Fiction-Filmen ein gern genutztes Klischee. Weniger bekannt ist eine bereits 1975 von Astrophysiker Stephen Hawking aufgestellte Theorie, laut der Schwarze Löcher auch etwas ins All zurückgeben, die sogenannte Hawking-Strahlung. Forscher der Radboud-Universität Nijmegen in den Niederlanden haben Hawkings Annahmen nun auf den Prüfstand gestellt – und sind zu überraschenden Ergebnissen gekommen.

Im Mittelpunkt der Anfang Juni im Fachblatt Physical Review Letters veröffentlichten Studie steht die Frage, ob tatsächlich nur Schwarze Löcher die schwer messbare Hawking-Strahlung abgeben. In letzter Konsequenz würde dies bedeuten, dass sich eines Tages jeder Stern im Universum nach und nach auflöst und das gesamte Universum quasi „verdampft“. Zu den Autoren der Studie zählt auch der bekannte deutsche Astronom Heino Falcke, der 2019 bereits das erste jemals aufgenommene Bild eines Schwarzen Lochs präsentierte.

Forscher bestätigen Hawking-Theorie: Er hatte recht, aber eben nicht ganz

Ausgangspunkt von Hawkings ursprünglicher Theorie ist eine Kombination aus Albert Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie (ART) und moderner Quantenphysik. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Schwarze Löcher extrem viel Masse auf extrem kleinem Raum konzentrieren, sodass eine gewaltige Anziehungskraft entsteht. Den Punkt, an dem das Gravitationsfeld so stark ist, dass nicht einmal mehr Licht entkommen kann, nennt man Ereignishorizont. Dahinter sehen wir im wahrsten Sinne des Wortes nur noch schwarz.

Hawking stellte mittels quantenphysikalischer Berechnungen die Theorie auf, dass eines eben doch dem Ereignishorizont entfliehen kann: die Hawking-Strahlung. Durch das Entweichen dieser Partikel würde jedes Schwarze Loch nach und nach unweigerlich an Masse verlieren, über kosmische Zeiträume hinweg, bis es schließlich komplett „verdampft“ ist. Die Autoren der Studie haben diese Annahmen nun überarbeitet. Sie kommen zu dem Schluss, dass Hawking trotz der relativ begrenzten Mittel seiner Zeit schon Anfang der 1970er die richtigen Schlüsse gezogen hat – wenn auch nicht ganz aus den richtigen Gründen.

Nicht nur Schwarze Löcher: „Irgendwann würde alles einfach verdampfen“

Mithilfe verschiedener Methoden aus Physik, Astronomie und Mathematik haben die Forscher der Radboud-Universität nun bewiesen, dass tatsächlich nicht nur Schwarze Löcher eine solche Strahlung aufweisen. Die Implikationen sind enorm: „Das bedeutet, dass auch Objekte ohne Ereignishorizont, wie die Überreste von toten Sternen und andere große Objekte im Universum, diese Art von Strahlung aufweisen“, erklärte Falcke. „Und das würde nach einer sehr langen Zeit dazu führen, dass alles im Universum irgendwann einfach verdampft (...).“

„Sehr lange“ heißt in diesem Fall lange genug, um für die Menschheit auch in Millionen von Jahren noch keine Bedrohung darzustellen. Ohnehin sind die Ergebnisse rein theoretischer Natur und sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden. Falcke, der schon mit der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) zusammenarbeitete und seit vielen Jahren zu Schwarzen Löchern forscht, misst der Studie trotzdem große Bedeutung bei: „Das verändert nicht nur unser Verständnis der Hawking-Strahlung, sondern auch unsere Sicht auf das Universum und seine Zukunft.“