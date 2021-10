Berlin - Aus einer aktuellen Studie geht offenbar hervor, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) das Risiko für eine Herzmuskelentzündung bei Kindern nach einer Corona-Impfung als zu gering eingeschätzt hat. Wie aus einem Bericht der Welt hervorgeht, heißt es in der israelischen Studie: Jungen im Alter von 12- bis 17 Jahren bekommen neunmal häufiger solche Herzprobleme als bislang angenommen. Mädchen erkrankten allerdings seltener und auch insgesamt falle das Risiko nach wie vor verhältnismäßig gering aus.

Die Stiko hatte nach langem Zögern im Sommer eine Empfehlung für die Impfung von Über-12-Jährigen mit dem Moderna- oder Biontech-Vakzin ausgesprochen. Dem Bericht zufolge waren Statistiker bislang von 1,2 Betroffenen von 100.000 Geimpften zwischen 18 und 29 Jahren ausgegangen. Die neuen Daten ergäben nun ein anderes Bild: Unter 100.000 geimpften 18- bis 29-Jährigen seien elf Menschen betroffen. Damit liege die Erkrankungsrate neunmal höher als bis dato bekannt.

Hongkong und Norwegen empfehlen Kindern ab 12 nur noch Erstimpfung

Andere Wissenschaftler kamen in einer weiteren Studie zu dem Schluss, dass nach der zweiten Impfdosis doppelt so viele an einer Herzmuskelentzündung Erkrankte gemeldet werden wie nach der ersten, heißt es. Dementsprechend haben mehrere Staaten umdisponiert: Hongkong, Norwegen und andere Länder empfehlen Kindern ab 12 Jahren nur noch die erste Dosis.

Die israelischen Wissenschaftler haben überdies offenbar festgestellt, dass gemessen am Mittelwert aller Altersgruppen und Geschlechter in den drei Wochen nach der Zweitimpfung beziehungsweise in den sechs Wochen nach der Erstimpfung durchschnittlich 2,13 weitere Menschen unter 100.000 beobachteten Personen an einer Herzmuskelentzündung erkrankt sind. Zuvor waren Forscher auch hier von weniger Fällen ausgegangen.

Unterdessen hat sich Stiko-Chef Thomas Mertens klar gegen die Zunahme des Drucks auf ungeimpfte Kinder ausgesprochen. Dies sei „absurd“, betonte Mertens Ende September. Kinder würden dazu herhalten, die Impfmüdigkeit der 18- bis 59-Jährigen auszugleichen.

Dabei sei Druck in dem Zusammenhang „ganz schlecht“. Die Stiko hatte mehrere Wochen lang gezögert, eine Impfempfehlung für Kinder zwischen 12 und 17 Jahren ohne Vorerkrankungen auszusprechen, weil belastbare Daten gefehlt hätten. Da nur sehr wenige 12- bis 17-Jährige an Covid-19 erkrankt seien, sei die Nutzen-Schaden-Abwägung komplex gewesen. Entscheidungen über eine möglichen Impfung von unter 12-Jährigen seien noch schwieriger, so Thomas Mertens gegenüber den Stuttgarter Nachrichten.