Stübgen in Berlin wegen Flüchtlingsplänen zum „Abschiebeminister 2023“ gekürt

Potsdam -Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat am Donnerstag eine ganz besondere Auszeichnung bekommen: Die Initiative Jugendliche ohne Grenzen (JoG) überreichte ihm den Negativpreis „Abschiebeminister 2023“. Der bundesweite Zusammenschluss von jugendlichen Flüchtlingen übergab dem Minister in Berlin den Preis, da Stübgen mit dem Bau eines Behördenzentrums am Flughafen BER ein Abschiebezentrum plane, sagte Jibran Khalil von JoG am Donnerstag bei der Übergabe des Negativpreises.

Zudem würden aus Brandenburg auch zahlreiche Kinder abgeschoben, die nach der Kinderrechtskonvention geschützt werden müssten. Stübgen nahm den Preis, einen Koffer mit einem Bild von Flüchtlingen in einem Boot auf dem Meer kurz vor der rettenden Küste, mit unbewegtem Gesicht entgegen.

Heute übergeben wir,@jogspace, Negativpreis "Abschiebeminister 2023" an Michael Stübgen.

Er erhält den Negativpreis insbesondere für die Pläne für ein Abschiebezentrum zur Aus- und Einreise am Großflughafen BER, von dort wird Abschiebungen „im großen Stil“ stattfindet. pic.twitter.com/iSKSJC36y8 — Jibran Khalil (@JibranKhalil10) October 26, 2023

Stübgen: Pläne für den BER seien im Auftrag der Bundesregierung entstanden

In einer kurzen Erwiderung erklärte er, das geplante Ein- und Ausreisezentrum sei ein Auftrag der Bundesregierung, die am BER wie an den Drehkreuzen Frankfurt und München Abschiebungen organisieren wolle. Der Minister betonte, dass in Brandenburg freiwillige Rückkehr Vorrang vor Abschiebungen habe. Anders als in anderen Bundesländern sei die Zahl der freiwilligen Rückkehrer doppelt so hoch wie die Zahl der Abschiebungen.

Nach Angaben von JoG hatten auf einer Gala im Juni im Berliner Grips-Theater fast 70 Prozent der etwa 150 anwesenden Jugendlichen für die Preisvergabe an Stübgen gestimmt. Im Jahr 2016 hatte auch Stübgens Amtsvorgänger Karl-Heinz Schröter (SPD) den Negativpreis erhalten.