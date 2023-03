Stundenlanges Warten auf König Charles am Brandenburger Tor Wer den König persönlich sehen will, muss Ausdauer beim Anstehen und Warten mitbringen. Das zeigte sich am Mittwochmorgen in Berlin. dpa

Berlin -Schon mehrere Stunden vor der Ankunft des britischen Königs Charles III. und seiner Frau Camilla in Berlin haben sich am Mittwochmorgen viele Fans des Königshauses am Brandenburger Tor versammelt. Dutzende standen bereits vor 10.00 Uhr vor den Absperrungen am Pariser Platz, später wurden es immer mehr. Manche hatten britische Fahnen oder Fähnchen dabei und freuten sich auf einen Blick auf das Königspaar, das gegen 15.00 Uhr vor dem Brandenburger Tor mit militärischen Ehren empfangen werden sollte. Etwa 1500 Zuschauer sollten in den abgesperrten Bereich eingelassen werden.