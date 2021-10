Berlin - Nach den Sturm- und Gewitterwarnungen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) kommt es am Donnerstagmorgen in Berlin und Brandenburg zu den ersten wetterbedingten Verkehrseinschränkungen. Laut BVG sei derzeit der Verkehr auf der U-Bahnlinie U2 wegen eines umgestürzten Baums komplett unterbrochen. Auch auf den S-Bahn-Linien S1, S25 und S26 müssen Fahrgäste mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

Feuerwehreinsatz: Die Linie #U2_BVG ist zurzeit zwischen U Ruhleben und U Olympia-Stadion unterbrochen. Grund ist ein umgestürzter Baum. #BVG — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) October 21, 2021

#S1, #S25, #S26 Der Baum im Bereich #Schönholz konnte aus dem Gleis beseitigt werden. Der durchgehende Zugverkehr wird in Kürze wieder aufgenommen. Bitte infolge der Beeinträchtigung noch mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. https://t.co/q2imUuakn8 — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) October 21, 2021

Die Bahn meldete am frühen Morgen zudem vereinzelte Verspätungen aufgrund von technischen Störungen, die von dem Sturm verursacht worden seien, wie eine Bahn-Sprecherin sagte. Zwischen Halbe und Lübbe im Spreewald führen die Züge nur eingleisig, da ein Baum auf die Gleise gefallen sei. Im Großen und Ganzen laufe der Verkehr jedoch rund. Auch Polizei und Feuerwehr meldeten zunächst keine größeren Vorkommnisse.

Wegen „Ignatz“: Berliner Feuerwehr ist im Einsatz

Auch die Berliner Feuerwehr musste zu ersten Einsätzen ausrücken. Umgestürzte Bäume und lose Bauteile mussten von Einsatzkräften entsorgt werden, so auch in Berlin-Zehlendorf. Das teilte die Feuerwehr per Twitter mit. In der Meldung verlinkt: Hinweise zum Verhalten bei einer Sturm- bzw. Unwetterwarnung.

Die Berliner Feuerwehr rät: Halten Sie Balkon- und Terrassenabläufe sowie alle zum Gebäude gehörenden sonstigen Abläufe frei von Blättern und Blüten!

Fahren Sie Markisen ein, schließen Sie Sonnenschirme!

Ziehen Sie Netzstecker und Antennenkabel von Fernsehgeräten und PCs!

Bekämpfen Sie kleinere Wasserschäden selbst. Sie halten damit Feuerwehrkräfte für wichtige Einsätze frei.

Bleiben Sie bei Sturm und Gewitter im Haus – das ist der sicherste Ort. Sollten Sie im Freien überrascht werden, gehen Sie in Hockstellung.

#Technische_Hilfeleistung in #Zehlendorf. Vereinzelt werden wir schon zu umgestürzten Bäumen und losen Bauteilen im Stadtgebiet gerufen.

Unser #Lagedienst steht in engem Austausch mit dem @DWD_Presse und bereitet Maßnahmen vor.

#Technische_Hilfeleistung in #Zehlendorf. Vereinzelt werden wir schon zu umgestürzten Bäumen und losen Bauteilen im Stadtgebiet gerufen.

Unser #Lagedienst steht in engem Austausch mit dem @DWD_Presse und bereitet Maßnahmen vor.

Geben Sie auf sich acht ⚠️https://t.co/Io3NK3yT2L pic.twitter.com/mSWVJoYX4h — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 21, 2021

Schwere Sturmböen erwartet – DWD empfiehlt zuhause zu bleiben

Im Laufe des Donnerstags rechnete der DWD für Berlin und Brandenburg mit Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Besonders in der Südhälfte der Länder könne es demnach vereinzelt sogar zu schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde kommen. Außerdem sei örtlich mit schweren Gewittern mit teils orkanartigen Böen zu rechnen.

Wegen des Sturmtiefs „Ignatz“ hatte der DWD bereits am Mittwoch ausdrücklich gewarnt vor herabstürzenden Ästen am Donnerstag und Freitag. Der Wetterdienst empfahl, das Haus am besten nicht zu verlassen. In Parks und Grünanlagen in Berlin gelte Lebensgefahr, warnte das Straßen- und Grünflächenamt von Mitte. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Berlin-Brandenburg wies ebenfalls auf die Gefahr durch Astabbrüche in den Anlagen. Außerdem werden in Berlin werden der Zoo und der Tierpark wegen der Sturmwarnung geschlossen bleiben.