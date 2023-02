Sturm in Berlin: Baum kracht auf Autos, Wahlplakate umgeweht

Das Sturmtief am Freitag in Berlin hat Schäden verursacht. Mehrere Wahlplakate wurden in der Stadt von den Böen mitgerissen und zerstört, kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Samstag stürzte in der Rüdersdorfer Straße in Friedrichshain ein Baum auf zwei geparkte Autos. Auch mehrere Fahrräder wurden unter dem Baum begraben.

Eines der Wahlplakate, die beim Sturm weggerissen wurden. Stefan Zeitz/imago

Die Berliner Feuerwehr hatte am Freitag bis 19.30 Uhr 100 wetterbedingte Einsätze, wie ein Sprecher mitteilte. Laut einer Twitter-Meldung fanden die allermeisten davon am frühen Nachmittag statt. Verletzt wurde dem Sprecher zufolge niemand, es habe sich meistens um kleinere Einsätze gehandelt, etwa wegen Ästen auf den Straßen oder Wasser im Keller.

Für Samstag sagt der Deutsche Wetterdienst klare Wetterverhältnisse bei etwa vier Grad voraus, der Wind werde dann deutlich schwächer wehen. Es werde überwiegend trocken bleiben, und auch die Sonne komme zeitweise zum Vorschein. Am Samstagabend sollten sich die Wolken weiter auflösen. Bei klarem Himmel könne die Temperatur nachts auf bis zu minus fünf Grad abfallen.