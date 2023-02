Sturmböen in Berlin: Amtliche Warnung In Berlin ist am Freitag mit Sturmböen der Windstärke neun zu rechnen. Diese könnten Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern in der Stunde erreichen, sagt... dpa

Ein Windsack weht bei stürmischem Wetter im Wind. Silas Stein/dpa/Symbolbild

Berlin -In Berlin ist am Freitag mit Sturmböen der Windstärke neun zu rechnen. Diese könnten Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern in der Stunde erreichen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Bis 20.00 Uhr gilt in der Hauptstadt daher eine amtliche Sturmwarnung.