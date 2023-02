Sturmböen sorgen für Verkehrsstörung: Vorsicht in Parks Sturmböen und Gewitter haben am Freitag in Brandenburg für einige Einschränkungen gesorgt. Die S-Bahn meldete per Twitter vereinzelt „witterungsbedingte Stör... dpa

Potsdam -Sturmböen und Gewitter haben am Freitag in Brandenburg für einige Einschränkungen gesorgt. Die S-Bahn meldete per Twitter vereinzelt „witterungsbedingte Störungen“. Fahrgäste mussten auf manchen Strecken daher mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Der Zugverkehr zwischen Hoppegarten und Strausberg-Nord etwa sei unterbrochen worden, hieß es am Freitagnachmittag bei Twitter.