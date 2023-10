Tausende Menschen sind in der Nacht zu Samstag vor dem Hochwasser an der Ostseeküste in Sicherheit gebracht worden. Der Landesfeuerwehrverband in Schleswig-Holstein sprach am Samstag von etwa 2000 Menschen, die vor den Wassermassen gerettet werden mussten - unter anderem aus Eckernförde, Schleswig und Brodersby. In dem Ort Maasholm an der Schleimündung im Kreis Schleswig-Flensburg mussten demnach allein 400 Menschen wegen eines Deichbruchs sicherheitshalber ihre Häuser verlassen.

Insgesamt habe es drei Deichbrüche im Kreis Schleswig-Flensburg gegeben. An mehreren Stellen im Land wurden Deiche beschädigt. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hatte am Freitagabend bis Samstagmittag sogar den Katastrophenalarm ausgelöst. Die Rettungsleitstellen zählten insgesamt mehr als 2000 Einsätze. In Flensburg, Schleswig und Eckernförde wurden ganze Straßenzüge überschwemmt. Der Strom war abgestellt, mehrere in Häfen liegende Boote gingen in den Fluten unter.

Katastrophenalarm am Samstagvormittag aufgehoben

Im Verlauf des Samstagvormittags sanken die Pegelstände wieder, der Katastrophenalarm wurde aufgehoben. Die höchsten Wasserstände waren gegen Mitternacht verzeichnet worden: In Flensburg etwa lag der Pegel laut Feuerwehr knapp 2,30 Meter über Normal – ein Wert, den es dort seit fast 120 Jahren nicht mehr gab.

Der Leiter des Stabes Katastrophenschutz im Innenministerium Schleswig-Holsteins sprach von Schäden in dreistelliger Millionenhöhe. Doch erst, wenn das Wasser abgelaufen ist, können Experten damit beginnen, Schäden zu erfassen. Neben Deichen und Hochwasserschutzanlagen sind auch Hafenanlagen, Uferbefestigungen und Gebäude betroffen. Hohe Kosten verursachen Sturmfluten an Stränden, wenn diese zum Teil ins Meer gerissen und später wieder aufgefüllt werden müssen.

Strandpromenade auf Rügen teilweise durch Fluten zerstört

Weniger stark als Schleswig-Holstein war Mecklenburg-Vorpommern von der Sturmflut betroffen. Mancherorts stieg der Wasserpegel laut Landesregierung kurzzeitig auf rund 1,50 Meter über Normal. Die Deiche und Flutsperrwerke hätten ihren Zweck erfüllt, erklärte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). Ohne das Sperrwerk Greifswald etwa wären „große Flächen“ in Greifswald und Umgebung überflutet worden, erklärte er.

Backhaus warnte vor dem Betreten von Küstendünen. Durch Seegang und Wasserstand seien „erhebliche Sandmengen“ an Mecklenburg-Vorpommerns Küste umgelagert worden. Die Dünen und Steilküsten könnten deshalb instabil und gefährlich sein. Die Küstenschutzverwaltung werde sich in den kommenden Wochen bemühen, die Gefahr zu verringern.

Sturm und Hochwasser haben allerdings etwa in Sassnitz auf Rügen Schaden verursacht. Das Hochwasser hat laut Angaben der Polizei die Bodenplatten der Strandpromenade beschädigt. Viele Platten wurden demnach durch die Überflutung angehoben und teilweise weggeschwemmt. Zudem liege Treibgut wie Äste auf der Promenade. Eine Bilanz zu Sturmschäden und Einsatzzahlen konnte die Polizei zunächst noch nicht ziehen.

Nach Unwetter und Hochwasser normalisierte sich der Bahnverkehr in Norddeutschland am Samstagmorgen wieder. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden die Störungen auf den meisten Strecken des Fern- und Nahverkehrs behoben. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten auf manchen Streckenabschnitten dauerten jedoch an.