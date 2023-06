Sturmhauben, Pfefferspray, Marihuana: Späti und Auto von Clan-Mitgliedern durchsucht

Die Polizei hat am Donnerstag vier Geschäfte durchsucht, die laut einem Bericht von vor Ort zu einem arabischen Clan aus Berlin gehören. Eines davon, ein Spätkauf in der Urbanstraße 31 in Kreuzberg, durchsuchten die Beamten um 19 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge stellten die Beamten dort etwa 60 Gramm Marihuana in einer Plastiktüte sicher. Außerdem fanden sie CBD-Blüten.

Während des Einsatzes wollte einer der Anwesenden wohl in sein Auto steigen, das vor der Tür parkte. Der weiße Audi hatte vorne kein Nummernschild. Außerdem habe es in dem Wagen nach Marihuana gerochen. Das veranlasste die Polizei den Informationen zufolge dazu, das Auto zu durchsuchen. Dabei fanden die Beamten auch zwei Pfeffersprays, jeweils in der Fahr- und Beifahrertür. Im Kofferraum befanden sich Sturmhauben.