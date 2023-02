Stürmisches Wetter: Schlösserstiftung mahnt zur Vorsicht Angesichts des stürmischen Winterwetters hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zur Vorsicht bei Spaziergängen in den Parks unter anderem in Potsda... dpa

Potsdam -Angesichts des stürmischen Winterwetters hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zur Vorsicht bei Spaziergängen in den Parks unter anderem in Potsdam gemahnt. „Wegen der hohen Gefahr von Astabbrüchen sollten die Bürger bei diesem Wetter auf Spaziergänge in den Parks möglichst verzichten oder sich zumindest auf den Hauptwegen halten“, sagte Stiftungssprecher Frank Kallensee am Mittwoch.