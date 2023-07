Unwetter-Schäden: Bezirk Mitte warnt vor Lebensgefahr in Berlins Parkanlagen

Das Bezirksamt Mitte warnt am Dienstag davor, die Park- und Grünanlagen in Berlin zu betreten. Durch das heftige Unwetter, das am Montagabend über die Hauptstadt fegte, seien zahlreiche Bäume umgestürzt oder beschädigt worden.

Auch nach dem Sturm könnten Bäume unvermittelt umstürzen oder Äste herabfallen. Für Menschen, die sich in Parks und Grünanlagen aufhalten, bestehe Lebensgefahr. „Bitte betreten Sie die Grünanlagen erst wieder, sobald Entwarnung gegeben wurde“, warnt das Bezirksamt.

Die öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen sollten so lange gemieden werden, bis das Straßen- und Grünflächenamt alle gravierenden Schäden beseitigen konnte. Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit der vergangenen drei Jahre seien viele Bäume stark geschwächt. Es könne zum Umsturz ganzer Bäume und zum Abbrechen starker Äste kommen, auch wenn die Bäume jährlich auf die Verkehrssicherheit überprüft würden.