Sturmtief sorgt für wechselhaftes, aber mildes Wetter Viele Wolken und Regen bestimmen das Wetter in Deutschland übers Wochenende. Und auch der Rosenmontag dürfte zumindest örtlich recht ungemütlich werden. dpa

Der Hamburger Fernsehturm ist bei Nebel und Regen nur undeutlich zu erkennen. Christian Charisius/dpa

Offenbach -Das Sturmtief „Ulf“ sorgt in den kommenden Tagen für wechselhaftes, oft bewölktes und regnerisches Wetter in Deutschland. „Mit Regen und Wind geht es auch in den nächsten Tagen erst einmal noch weiter“, sagte Meteorologe Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach.