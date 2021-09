Rauris - Ein Deutscher ist beim Sturz von seinem E-Bike im Salzburger Land ums Leben gekommen. Der 53-Jährige sei in einer leichten Linkskurve bei Rauris vom Weg abgekommen und danach in ein Bachbett gefallen, teilte die Polizei in Österreich am Samstag mit.

Ein Begleiter eilte dem Mountainbiker, der den Angaben zufolge keinen Helm trug, zur Hilfe. Der 53-Jährige sei aber trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle gestorben. Woher in Deutschland der Mann genau kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Es werde nun geklärt, wie es zu dem folgenschweren Sturz kommen konnte.