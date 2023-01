Suche nach Ursache für tödliches Feuer in Pflegeheim In einer Reutlinger Pflegeeinrichtung für psychisch Kranke bricht ein verheerendes Feuer aus. Drei Menschen sterben, zwölf weitere werden teils schwer verlet... Sophia-Caroline Kosel und Tatjana Bojic , dpa

ARCHIV - Die Ursache des Brands in einer Einrichtung für psychisch erkrankte Menschen ist weiterhin unklar. Kohls/SDMG/dpa

Reutlingen -Nach dem Brand mit drei Toten in einem Pflegeheim für psychisch kranke Menschen in Reutlingen läuft die Suche nach der Ursache. Die Klärung werde sich über die nächsten Tage und Woche hinziehen, sagte ein Polizeisprecher bei einer Pressekonferenz am späten Dienstagabend in der baden-württembergischen Stadt.