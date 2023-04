Sudanesische Miliz meldet Einnahme von Präsidentenpalast in Khartum

In Khartum sind Spannungen zwischen den Streitkräften und paramilitärischen Gruppen eskaliert. Auch der Hauptstadt-Flughafen soll unter Kontrolle der Miliz-Kämpfer sein.

Die gegen De-facto-Machthaber Abdel Fattah al-Burhan kämpfende sudanesische RSF-Miliz hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über den Präsidentenpalast und den Flughafen in Khartum übernommen. Dies sei eine Reaktion auf einen Angriff der Armee auf einen ihrer Stützpunkte in der Hauptstadt, erklärte die Miliz Rapid Support Forces am Samstag. Die Armee bezeichnete die Angaben der Miliz als „Lügen“.

Die RSF rief die Bevölkerung dazu auf, „sich ihr anzuschließen“. Ihre Aktionen richteten sich nicht gegen die Armee, „sondern gegen ihren Generalstab“. Dieser benutze die Armee, „um an der Macht bleiben zu können – selbst auf die Gefahr hin, die Stabilität des Landes zu gefährden“.

Al-Burhan ist seit einem Militärputsch im Oktober 2021 De-facto-Machthaber im Sudan. Mehrere Regionen des Landes werden von Unruhen erschüttert, darunter Darfur im Südwesten. Die Miliz Rapid Support Forces ist aus der Dschandschawid-Miliz hervorgegangen, die in Darfur Gräueltaten an der Zivilbevölkerung beging. In der Provinz Darfur wurden nach UN-Angaben seit 2003 rund 300.000 Menschen getötet.