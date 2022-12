Südafrika: Lkw mit Flüssiggas explodiert - mehrere Tote und Verletzte 

Ein ausgebranntes Fahrzeug steht an der Stelle, an der ein Tankwagen explodierte.

Ein ausgebranntes Fahrzeug steht an der Stelle, an der ein Tankwagen explodierte. dpa/Hein Kaizer

Bei der Explosion eines Tanklasters sind in Südafrika mindestens neun Menschen gestorben und 40 weitere verletzt worden. Nach Angaben von Rettungskräften steckte der mit LPG-Flüssiggas gefüllte Tanklaster im östlich der Millionenstadt Johannesburg gelegenen Boksburg zunächst unter einer Brücke in der Nähe mehrerer Wohnhäuser und eines Krankenhauses fest. Daraufhin sei an dem Lkw Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr anrückte, um die Flammen zu löschen, sei der Laster explodiert, erklärte ein Sprecher der Rettungsdienste.

19 der 40 Verletzten sind seinen Angaben zufolge nach der Explosion in kritischem Zustand. 15 seien schwer verletzt, aber stabil. Der Fahrer des Tanklasters sei verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden, zu den Todesopfern der Explosion wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Auf in Online-Netzwerken verbreiteten Videos war ein riesiger Feuerball unter der Brücke zu sehen. Der Tanklaster war demnach offensichtlich zu groß, um die Brücke zu durchqueren. Das aus dem Südosten Südafrikas kommende Fahrzeug hatte 60.000 Liter LPG-Flüssiggas geladen, das im Land vor allem zum Kochen und für Gasöfen verwendet wird.