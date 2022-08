Tausende Zulus haben am Samstag in Südafrika die Krönung ihres neuen Königs Misuzulu Zulu gefeiert. Frauen und Männer in farbenfrohen traditionellen Gewändern versammelten sich zu stundenlangen Gesängen, Tänzen und kriegerischen Märschen vor dem Palast der Kleinstadt Nogoma in der südöstlichen Provinz KwaZulu-Natal, dem Kernland der größten Ethnie Südafrikas. Ein Eilantrag gegen die Krönung wurde in letzter Minute abgewiesen.

Als Misuzulu schließlich im traditionellen Leoparden-Fell und mit einer Halskette aus Raubtierzähnen das Podium bestieg, kündigte er „ein neues Kapitel“ für seine Untertanen an. „Ich verspreche, dass ich daran arbeiten werde, die Zulu-Nation zu einen“, sagte er.

Der 47-Jährige folgt auf seinen Vater Zwelithini, der im März 2021 nach 50 Jahren auf dem Thron gestorben war. Um die Nachfolge gab es bis zuletzt erbitterten Streit, da Misuzulus Vater sechs Frauen und mindestens 28 Kinder hinterlassen hatte. Noch am Samstag ging der Eilantrag gegen die Zeremonie bei einem Gericht in Pietermaritzburg ein.

AFP/Rajesh Jantilal Der König der Amazulu-Nation, Misuzulu Zwelithini, steht mit Speer und Schild vor seinen Gefolgsleuten.

Alter König der Zulus starb überraschend – Testament regelt Nachfolge

Misuzulu ist der erste Sohn von Zwelithinis dritter Frau und Favoritin Shiyiwe Mantfombi Dlamini Zulu, die der verstorbene König in seinem Testament als Regentin eingesetzt hatte. Die 65-Jährige starb jedoch überraschend nach nur einem Monat und ernannte in ihrem Testament ihren Sohn zum Nachfolger. Zwelithinis erste Frau Sibongile Dlamini und auch einige seiner Brüder sprachen dem jetzigen Monarchen aber alle Legitimität ab.

Allerdings hat auch Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa Misuzulu bereits als rechtmäßigen König anerkannt. Er will seine Krönung in einigen Monaten in einer weiteren Zeremonie bestätigen.

Der Zulu-König hat keine offizielle Macht im modernen Südafrika. Die Herrscher gelten jedoch als traditionelle Autorität bei den über elf Millionen Zulus, die fast ein Fünftel der Bevölkerung Südafrikas ausmachen.

Zwelithinis Nachfolger erbt ein großes Vermögen und kann zudem auf regelmäßige reiche Einkünfte hoffen. Ein königlicher Treuhandfonds mit Misuzulu als einzigem Verwalter verfügt über fast 30.000 Quadratkilometer Land und damit in etwa über die Fläche Belgiens.

Der für seinen aufwändigen Lebensstil bekannte vorherige Monarch erhielt zudem jährlich etwa 75.000 Euro vom Staat für seinen persönlichen Bedarf sowie ein Budget von 4,2 Millionen Euro pro Jahr für die Verwaltung des Königreichs. Darüberhinaus besaß er mehrere Paläste und weitere Anwesen.