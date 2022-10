Terrorwarnung: Anschlag in Johannesburg befürchtet

Die US-Botschaft in Südafrika hat vor einem möglichen Terroranschlag in der Wirtschaftsmetropole Johannesburg an diesem Wochenende gewarnt. Im Geschäftsviertel Sandton im Norden der Stadt planten Terroristen möglicherweise einen Anschlag auf größere Menschenansammlungen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. „Es gibt keine weiteren Informationen hinsichtlich der Zeit, der Methode oder dem Ziel des möglichen Anschlags“, hieß es.

In Sandton befindet sich unter anderem ein beliebtes Einkaufszentrum. Am Samstag soll in Sandton auch eine Pride-Parade stattfinden.

Die US-Warnung bezog sich speziell auf den Samstag. Nach Angaben der diplomatischen Vertretung sollten Botschaftsmitarbeiter aber am gesamten Wochenende vorsichtig sein und Menschenansammlungen meiden. Südafrika leidet unter einer hohen Kriminalitätsrate - darunter viel Gewaltkriminalität - ein Terroranschlag wäre jedoch ungewöhnlich.