Im Falle einer Einreise: Südafrika will Putin verhaften

Wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen gibt es einen Haftbefehl aus Den Haag gegen den Kremlchef. Nach langem Hin und Her positioniert sich Südafrika zu dem Thema.

Russlands Präsident Wladimir Putin bei einer Veranstaltung im Rahmen des Brics-Gipfels 2019 in Brasilien. Am Treffen in Südafrika wird Putin nicht teilnehmen. Eraldo Peres/AP