Marseille - Hunderte Feuerwehrleute kämpfen im Süden Frankreichs gegen einen Waldbrand. In der Nacht waren 270 Einsatzkräfte vor Ort, am Mittwochmorgen wurden sie erneut durch Löschflugzeuge unterstützt, wie der Zivilschutz auf Twitter mitteilte. Der Brand bei Auriol unweit von Marseille erstreckte sich der Feuerwehr zufolge am Dienstagabend auf 90 Hektar.

🔥🌳 4⃣ Canadair et 2⃣ Dash sont engagés en renfort des 240 sapeurs-pompiers des @Pompiers_13, du @SDIS83 et des @MarinsPompiers qui luttent contre un important #FeuDeForêt à #Auriol (13). Le #Dragon 131 est mobilisé pour des opérations de reconnaissance. pic.twitter.com/TOflmLAZpl — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) April 6, 2021

Laut Medienberichten wurden etwa 200 Menschen aus dem betroffenen Gebiet zeitweise aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht. Die meisten von ihnen kehrten jedoch noch am Dienstag nach Hause zurück. Die Bürgermeisterin von Auriol, Véronique Miquelly, sagte dem Sender France Info, dass mit Stand Dienstagabend niemand bei dem Waldbrand verletzt worden sei. Auch Häuser habe das Feuer nicht getroffen.