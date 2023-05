In 200 Metern Höhe: Mann öffnet bei Landeanflug Notausgang von Airbus

Ein Passagier eines Asiana-Airlines-Flugs hat beim Landeanflug auf das südkoreanische Daegu absichtlich den Notausgang des Flugzeugs geöffnet. Wie die Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, befand sich die Maschine vom Typ Airbus A321-200 am Freitag mit knapp 200 Passagieren auf einem Inlandsflug, als sich der Vorfall ereignete. Zwölf Passagiere kamen nach Behördenangaben in der Folge ins Krankenhaus.

Asiana Airlines erklärte, als das Flugzeug vor der Landung noch etwa 200 Meter über der Erde gewesen sei, habe ein nahe des Notausgangs sitzender Passagier die Tür manuell geöffnet. Dies habe bei einigen Passagieren zu Atemproblemen geführt. Zwölf von ihnen wurden nach Angaben des südkoreanischen Verkehrsministeriums nach der Landung ins Krankenhaus gebracht. Zu ernsteren Verletzungen habe der Zwischenfall aber nicht geführt.

Passenger opened a door of Asiana Airlines flight while in mid-air.



The plane landed safely. pic.twitter.com/6n4ida3BXK — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) May 26, 2023

Das Verkehrsministerium bestätigte, dass die Flugzeugtür von dem Passagier mit Absicht geöffnet worden sei. Der Mann werde von der Polizei und dem Ministerium befragt. Gesetze zur Luftverkehrssicherheit in Südkorea sehen den Angaben zufolge eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren vor, wenn eine Flugzeugtür ohne Genehmigung geöffnet wird. Es sei der erste Vorfall dieser Art in der Geschichte der koreanischen Luftfahrt gewesen, erklärte das Verkehrsministerium.

Passagier: „Es herrschte Chaos“

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap veröffentlichte ein kurzes Video des Vorfalls. Darin ist zu sehen, wie ein starker Luftzug durch die offene Flugzeugtür dringt und einigen Passagieren die Haare zersaust. Einige von ihnen schreien überrascht auf.

Ein weiteres Video in Online-Netzwerken zeigt zwei angeschnallte Passagiere in der Nähe des Notausgangs, die sich an ihre Armlehnen klammern und versuchen, sich von der Tür abzuwenden. „Es herrschte Chaos, die Leute in der Nähe der Tür schienen einer nach dem anderen in Ohnmacht zu fallen“, zitierte Yonhap einen Passagier. Flugbegleiter riefen demnach nach Ärzten an Bord, „während andere in Panik den Gang entlang rannten“.