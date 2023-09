Südtirol: Deutsche stürzt bei Wanderung 20 Meter in die Tiefe – tot

Eine Urlauberin aus Deutschland ist bei einer Wandung in den italienischen Alpen tödlich verunglückt. Die 56-Jährige stürzte auf dem Taser Höhenweg in Südtirol in der Nähe von Meran etwa 20 Meter in die Tiefe, wie die Bergwacht am Freitag mitteilte. Sie starb auf dem Flug ins Krankenhaus im Hubschrauber.

Am selben Tag war bereits eine andere Urlauberin aus Deutschland zu Tode gestürzt. Die 52-Jährige hatte auf einer Klettertour am Lagazuoi, einem 2778 Meter hohen Berg in den Dolomiten, das Gleichgewicht verloren.