Superhelden und Fabelwesen über dem Tempelhofer Feld

Berlin -Ein grüner Bär, ein Hai und weitere bunte Drachen sind am Samstag in die Luft über dem Tempelhofer Feld in Berlin gestiegen. 80 angekündigte professionelle Drachenflieger lockten rund 100.000 Besucher am Nachmittag auf das Gelände zum 10. Festival der Riesendrachen, „so viele wie noch nie“, sagte ein Sprecher des Veranstalters Stadt und Land am Abend. Bis zu 50 Meter hohe Drachen kreisten auf der westlichen Seite des Tempelhofer Feldes durch die Luft.

Zu den Highlights am Himmel gehörten in diesem Jahr nach Veranstalterangaben ein 47 Meter langer Oktopus, riesige Windräder, Fabelwesen und diverse Superhelden wie Batman und Superman. Bis zu 1500 Drachen sollten am Samstag in den Himmel aufsteigen. Würde man alle Schnüre der Drachen zusammenbinden, ergäbe dies eine geschätzte Länge von mehr als zwölf Kilometern. Das entspricht etwa der Entfernung vom Fernsehturm am Alexanderplatz bis zum Tempelhofer Feld - hin und zurück.

Besucher konnten auch ihre eigenen Drachen mitbringen und steigen lassen. Das Tempelhofer Feld bietet dafür laut Aussagen des Veranstalters die besten thermischen Voraussetzungen. Begleitet wurde das Familienfest mit vielen Buden von einem Bühnenprogramm und einer Lenkdrachenshow.