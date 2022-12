Supermarkt brennt ab: Böller wohl Brandursache Vermutlich wegen Böllern ist ein Supermarkt in Bergfelde im Kreis Oberhavel komplett abgebrannt - der Schaden liegt in Millionenhöhe. Ein Feuerwehrsprecher s... dpa

dpatopbilder - Die Feuerwehr löscht einen brennenden Supermarkt in Bergfelde, einem Stadtteil von Hohen Neuendorf. Philipp Neumann/TNN/dpa

Hohen Neuendorf -Vermutlich wegen Böllern ist ein Supermarkt in Bergfelde im Kreis Oberhavel komplett abgebrannt - der Schaden liegt in Millionenhöhe. Ein Feuerwehrsprecher sprach am Donnerstag von einem „Totalschaden auf 800 Quadratmeter“. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben mussten zwei Mehrfamilienhäuser zeitweise evakuiert werden. Auch ein angrenzender Getränkemarkt sowie ein Bäcker wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Schätzungen über zwei Millionen Euro. Eine Gruppe Jugendlicher ist in den Blick der Polizei geraten.