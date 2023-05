Deutschlands beste Supermärkte gekürt: Einer davon ist in Berlin

Eine Fachjury der Zeitschrift Lebensmittel Praxis und des Burda-Verlags vergeben jedes Jahr Preise für die besten deutschen Supermärkte. Dabei werden die Läden genau unter die Lupe genommen. Vier Filialen in Deutschland wurden dabei als „Supermarkt des Jahres“ ausgezeichnet.

Richtwerte wie ein durchdachtes Sortiment, eine angenehme Einkaufsatmosphäre, großzügige Verkaufsflächen und ein sehr guter Kundenservice wurden bewertet, wie aus einem Bericht des Online-Portals Focus hervorging. Die Supermärkte wurden in vier Kategorien aufgeteilt: „Filialisten bis 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche“, „Filialisten über 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche“, „Selbstständig geführte Filialen bis 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche“ und „Selbstständig geführte Filialen über 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche“. Besonders gut schnitten die Ketten Rewe und Edeka ab.

Vier Filialen in Deutschland erhalten Titel „Bester Supermarkt Deutschlands“

Diese vier Filialen wurden ausgezeichnet Filialisten bis 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche: Rewe, Schleißheimer Straße 137, 80797 München

Filialisten über 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche: Rewe Ackerhalle, Ackerstraße 23 / Invalidenstraße 158, 10115 Berlin

Selbstständig geführte Filialen bis 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche: Edeka Prechtl, Nussdorfer Straße 35, 83098 Brannenburg

Selbstständig geführte Filialen über 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche: E-Center Angerbogen, Düsseldorfer Landstraße 361, 47259 Duisburg.

Der Rewe-Markt in der Ackerhalle in Berlin-Mitte Müller-Stauffenberg/imago

Der Rewe-Markt in der Ackerhalle in Berlin-Mitte gewann in der Kategorie „Filialen über 2000 Quadratmeter“. 2016 wurde der Markt umgebaut und modernisiert und befindet sich in einer sehr zentralen Lage. Die Leiterin der Filiale, Susanne Klars, beschäftigt 56 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich um die wöchentlich bis zu 30.000 Kunden kümmern. Mit über 23.000 Artikeln bietet der Supermarkt ein sehr vielfältiges Angebot an Produkten. Eine Besonderheit grenzt den Rewe-Markt besonders von anderen Filialen ab: Seit 2022 gibt es eine vegane Frische-Theke.

Vegane Frische-Theke: Berlins Rewe-Märkte als Branchenvorreiter

Kunden können sich rund um die Produkte vor Ort beraten lassen und genau die Portion kaufen, die sie benötigen. „Wir wollen mit der veganen Bedientheke nicht nur Veganer ansprechen, sondern auch die Kunden und Kundinnen, die sich einfach öfter fleischlos ernähren möchten“, sagt Susanne Klars, Marktmanagerin des REWE in der Invalidenstraße.

In Berlin gibt es vier weitere Rewe-Filialen, die eine vegane Frische-Theke anbieten. Der Test mit veganen Bedientheken läuft bundesweit in über 50 REWE-Märkten, beispielweise auch in Dresden, Köln, Düsseldorf, Bonn, München, Hannover und Hamburg. Mit dem neuen Service untermauert das Handelsunternehmen seine Rolle als Branchenvorreiter beim Angebot veganer Lebensmittel.