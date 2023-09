Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag einen Supermarkt in Berlin-Schöneberg überfallen. Wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilt, geschah der Vorfall gegen 17.50 Uhr in einem Geschäft am Richard-von Weizsäcker-Platz.

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge saß ein 21-jähriger Mitarbeiter gerade an der Kasse, als sich ein Mann zu ihm ins Kassenhäuschen begab und unter der Forderung, die Kasse zu öffnen, mehrfach mit beiden Fäusten auf ihn eingeschlagen haben soll. Ein an der Kasse wartender 65-jähriger Kunde soll daraufhin einen mit sich geführten Schraubendreher genommen und mit dem Griffstück gegen den Kopf des Tatverdächtigen geschlagen haben.

Nach Raubüberfall: Polizei ermittelt auch gegen Supermarkt-Kunden

Der Unbekannte habe trotzdem weiter auf den Mitarbeiter eingeschlagen und aus der inzwischen geöffneten Kasse Geld entnommen haben. Damit sei er anschließend aus dem Geschäft geflüchtet.

Die Kopfverletzungen des 21-Jährigen wurden nach Polizeiangaben ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen wegen Raubes dauern an. Auch gegen den 65-jährigen Supermarktkunden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.