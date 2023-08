Ein Mann hat am Montagabend gegen 20 Uhr einen Discounter-Supermarkt in Berlin-Kaulsdorf ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Mann den 20-jährigen Kassierer des Supermarkts mit einem Messer und zwang ihn so, das Geld aus der Kasse herauszugeben. Danach verlangte er von dem 20-Jährigen, ihn zum Tresor zu bringen. In dem Nebenraum mit dem Tresor hielt sich auch die Filialleiterin auf.

Er ließ sich von ihr das Geld aus dem Tresor geben und nahm sich danach noch Geld aus einer Kasse, die neben dem Tresor stand. Daraufhin steckte der Mann seine Beute in den Rucksack der Filialleiterin, schloss die beiden Mitarbeiter des Supermarkts im Büro ein und floh durch den Notausgang – in welche Richtung ist unbekannt. Der 20-jährige Angestellte wählte danach den Notruf.