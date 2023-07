Drogen: Supermodel Gigi Hadid in der Karibik festgenommen

Supermodel Gigi Hadid ist auf den Cayman Islands mit Marihuana im Gepäck festgenommen worden. Hadid landete bereits am 10. Juli gemeinsam mit ihrer Freundin Leah Nicole McCarthy in einem Privatjet auf der Insel Grand Cayman, wie die aus einem Bericht des Nachrichtenportals E!News hervorgeht.

Nach der Landung auf dem Owen Roberts International Airport habe die Zoll- und Grenzkontrolle dann das Gepäck der beiden Reisenden genauer untersucht. Dabei seien sowohl Marihuana als auch Utensilien zum Konsumieren der Droge sichergestellt worden. Wegen des Verdachts der Einfuhr von Marihuana wurden das Supermodel und ihre Begleiterin festgenommen. Kurze Zeit später kamen die beiden auf Kaution wieder frei.

Gigi Hadid postet Urlaubsbilder nach Verhaftung: „Ende gut, alles gut“

Zwei Tage nach der Festnahme sollen beide bei einer Anhörung vor Gericht ihre Schuld eingestanden haben. Hadid und McCarthy mussten jeweils eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 890 Euro zahlen.

Warum das Supermodel Marihuana im Gepäck hatte, erklärte der Sprecher des Models im Interview mit E!News: „Gigi reiste mit Marihuana, das sie mit einer medizinischen Lizenz legal in New York City erworben hatte“. Es habe keinen Eintrag in das Führungszeugnis des Models gegeben. Gigi Hadid „genoss ihre restliche Zeit auf der Insel“, so der Sprecher weiter.