„Supernasen“-Regisseur Dieter Pröttel ist tot Dieter Pröttel war in der TV-Unterhaltung eine Größe. Er führte bei vielen bunten Shows Regie und war der Mann der Stunde, als das Farbfernsehen in Betrieb genommen wurde. Nun ist er mit 89 Jahren gestorben. Christof Bock , dpa

Der Fernsehregisseur Dieter Pröttel ist am 26. Dezember 2022 gestorben. dpa/Jörg Schmitt

Baden-Baden/Starnberg -Er hat Westdeutschlands Start in die Farbfernseh-Ära in Szene gesetzt: Der viel beschäftigte Unterhaltungsregisseur Dieter Pröttel ist tot. Der Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden und der Fernsehproduzent Werner Kimmig bestätigten das am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.