„Supernasen“-Regisseur Dieter Pröttel ist tot Er hat jahrzehntelang hinter den Kulissen die Strippen gezogen. Am 26. Dezember ist der Unterhaltungs-Experte Dieter Pröttel mit 91 Jahren gestorben. dpa

Baden-Baden/Starnberg -Er hat Westdeutschlands Start in die Farbfernseh-Ära in Szene gesetzt: Der viel beschäftigte Unterhaltungsregisseur Dieter Pröttel ist tot. Der Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden und der Fernsehproduzent Werner Kimmig bestätigten das am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.