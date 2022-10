Fake-Notruf in Potsdam: Unbekannter behauptet, Mann habe Messer im Rücken Ein gefakter Notruf hat in Potsdam einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. dpa

Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs. In Potsdam sind Einsatzkräfte Opfer von sogenanntem „Swatting“ geworden. dpa/Daniel Karmann

Potsdam -Ein Fake-Notruf („Swatting“) hat in Potsdam laut Polizei einen größeren Einsatz von Polizei- und Rettungskräften ausgelöst. Am Samstagnachmittag rief ein unbekannter Mann bei mehreren Polizeiwachen an und behauptete, eine bewusstlose Person mit einem Messer im Rücken liege in seiner Wohnung, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch von weiteren bewusstlosen Menschen sei die Rede gewesen.