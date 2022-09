Seit Wochen gibt es Ärger um ein Camp von Punks auf der Nordseeinsel Sylt. Nun soll das Protestcamp am Rathausplatz geräumt werden. Dies teilte Bürgermeister Nikolas Häckel am Freitag in einem Beitrag auf Facebook mit. Die Demonstranten hätten das Camp nicht freiwillig verlassen, er habe die Sache nun an die Polizei übergeben, so Häckel.

„Die Gemeinde Sylt und auch ich dulden kein wildes Campen und als solches muss ich die jetzige Situation werten,“ schreibt Häckel weiter. Die Genehmigung für das Camp sei um Mitternacht abgelaufen.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Facebook Um Inhalte aus Facebook anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Am Mittwoch habe ein ein Gespräch zwischen dem Verantwortlichen, dem Bürgervorsteher, dem Bürgermeister, dem Ordnungsamt und der Polizei stattgefunden. Die Gemeinde habe erklärt, dass sie keine Ausweichfläche nach Räumung des Rathausparks zur Verfügung stellen wolle, erklärt Häckel in einem weiteren Beitrag auf Facebook. Das Camp an der St.-Nicolai-Kirche sei inzwischen freiwillig aufgelöst worden.

Punks und linke Aktivisten campieren seit Wochen auf der Nordseeinsel. Eine der Kernforderungen ist „Bezahlbarer Lebensraum für alle“, wie sich auf einigen Bannern der Aktivisten erkennen lässt. Auf Sylt ist die Lage besonders dramatisch, mittlerweile herrscht Personalmangel in der Gastronomie, da sich Arbeitskräfte keine Wohnungen mehr leisten können.