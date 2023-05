Jetzt offiziell: Diplomatisches Comeback für Baschar al-Assad in Saudi-Arabien

Baschar al-Assad wird in Dschidda zum hochrangigsten Gipfeltreffen der Arabischen Liga in ihrer jüngeren Geschichte eintreffen. Das hat am Samstag die syrische Präsidentschaft bestätigt.

Syriens Präsident Baschar al-Assad (r) und Nayef al-Sadiri, Botschafter von Saudi-Arabien in Jordanien, bei einem Treffen in Damaskus.

Syriens Präsident Baschar al-Assad (r) und Nayef al-Sadiri, Botschafter von Saudi-Arabien in Jordanien, bei einem Treffen in Damaskus. Syrian Presidency/AP/dpa

Syriens Präsident Baschar al-Assad steht vor seiner Rückkehr auf die große diplomatische Bühne. Erstmals nach fast zwölf Jahren darf Assad am Freitag auf Einladung Saudi-Arabiens wieder am Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilnehmen. Die Einladung in die saudi-arabische Hafenstadt Dschidda erfolgte trotz des Einspruchs mehrerer Mitgliedsländer, die Assad wegen dessen Rolle im syrischen Bürgerkrieg gerne weiter isoliert gesehen hätten.



Beobachtern zufolge zeigt Assads Teilnahme in Dschidda die Durchsetzungsfähigkeit Saudi-Arabiens, das sich zunehmend als Friedensstifter inszeniert und sich in mehreren Krisen im Nahen Osten Geltung verschafft.

يتوجه الرئيس #بشار_الأسد اليوم إلى مدينة #جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد غداً الجمعة. pic.twitter.com/l2GPW5c5oW — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) May 18, 2023

Der letzte arabische Gipfel, an dem Assad teilgenommen hatte, war der im Jahr 2010 in Libyen. Der arabischen Liga gehören derzeit rund 20 Staaten an. Syrien war im November 2011 nach dem gewaltsamen Vorgehen der Assad-Regierung gegen Demokratie-Proteste ausgeschlossen worden.



In dem nach der Niederschlagung der Proteste ausgebrochenen Konflikt wurden bis heute mehr als 500.000 Menschen getötet, Millionen Syrer vertrieben und Infrastruktur und Industrie des Landes stark beschädigt.



Saudi-Arabien hatte die Beziehungen zu Assads Regierung im Jahr 2012 abgebrochen. Danach setzte Riad sich lange offen für den Sturz des Machthabers ein und unterstützte im syrischen Bürgerkrieg Rebellengruppen. Nun ist es der Regionalmacht aber wichtiger, sich als Vermittlerin in der Region zu präsentieren.

Assads Anwesenheit in Dschidda garantiert jedoch keine Fortschritte bei der Beendigung des brutalen Krieges in Syrien. Im Nordwesten des Landes, der weiter unter Kontrolle von Rebellen steht, gab es wiederholt Massenproteste gegen Assads Rückkehr in die Arabische Liga. Auch ist unklar, ob die Organisation dem syrischen Präsidenten Zugeständnisse bei Themen wie der Zukunft syrischer Flüchtlinge oder dem zunehmenden Handel mit dem Aufputschmittel Captagon abringen kann.

Ende der regionalen Isolation?

Expertin Anna Jacobs von der International Crisis Group bezeichnet Assads Rückkehr als „symbolische Maßnahme, um den Prozess der Beendigung seiner regionalen Isolation zu beginnen“. Neben dieser „politischen Normalisierung“ sei es „noch wichtiger zu sehen, ob damit eine wirtschaftliche Normalisierung einhergeht“, betonte Jacobs.



Neben der Wiederannäherung an Assads Regierung dürfte sich der Gipfel mit zwei Konflikten beschäftigen: Dem Machtkampf zwischen zwei rivalisierenden Generälen im Sudan und dem seit acht Jahren andauernden Bürgerkrieg im Jemen.

Vergangene Woche einigten sich die sudanesischen Konfliktparteien in Dschidda auf eine Erklärung zum Schutz von Zivilisten in dem nordostafrikanischen Land. Ein Ende des Mitte April ausgebrochenen Konflikts ist jedoch nicht in Sicht. US-Vertreter beschrieben die Verhandlungen über eine Waffenruhe als „sehr schwierig“.



Im Jemen ist Saudi-Arabien selbst Konfliktpartei. Riad unterstützt die international anerkannte Regierung im Kampf gegen die schiitischen Huthi-Rebellen. Der saudi-arabische Botschafter im Jemen sagte der Nachrichtenagentur AFP, die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem Friedensabkommen seien unklar. Er glaube jedoch, alle Seiten seien ernsthaft an einem Ende des Krieges interessiert.