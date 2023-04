Szenen wie in den USA: Polizei Berlin verfolgt Raser mit Hubschrauber

Die Berliner Polizei hat in der Nacht zum Karfreitag keine Mühen gescheut, einen Raser zur Strecke zu bringen. Die Einsatzkräfte am Boden wurden bei der Verfolgungsjagd von Reinickendorf nach Rudow von der Luft unterstützt. Derartige Szenen sind sonst eher in den USA an der Tagesordnung.

Der unübliche Einsatz begann um 23.40 Uhr, als Zivilpolizisten einen Motorradfahrer bemerkten, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Stadtautobahn in Richtung Neukölln gefahren sein soll. Aufgrund des sehr hohen Tempos wurde der Polizeihubschrauber hinzugezogen, erklärte ein Polizeisprecher. Während der Verfolgung, die von Einheiten der Autobahnpolizei unterstützt wurde, beschleunigte das Raser immer wieder und überholte beidseitig mehrere Autos und Lastwagen.

Raser will sich wohl rausreden – Polizei beschlagnahmt Motorrad

An der Stubenrauchstraße in Rudow verließ der Motorradfahrer die Stadtautobahn. Kurz darauf konnte die Besatzung des Helikopters beobachten, wie der Motorradfahrer auf dem Beizerweg die Maschine abstellte und zu Fuß flüchtete. Die Luftunterstützung informierte die Einsatzkräfte am Boden jedoch ständig über den Aufenthaltsort des 24-Jährigen , sodass er wenig später festgenommen werden konnte.

Die Polizei beschlagnahmte daraufhin seinen Führerschein und das Motorrad, um ein Gutachten erstellen zu lassen. Denn der Mann wollte sich offenbar rausreden und erzählte den Beamten, dass seine Maschine wegen eines Defekts gar nicht so schnell fahren kann. Seine Angaben werden nun überprüft. Wie üblich in solchen Fällen wird gegen den Raser nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.