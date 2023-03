Tafel bittet zu Ostern um zusätzliche Spenden Zu Ostern bittet die Berliner Tafel wieder um zusätzliche Lebensmittelspenden. Von diesem Donnerstag bis zum 8. April können Berliner Schokoladen-Osterhasen,... dpa

Berlin -Zu Ostern bittet die Berliner Tafel wieder um zusätzliche Lebensmittelspenden. Von diesem Donnerstag bis zum 8. April können Berliner Schokoladen-Osterhasen, Kaffee, Konserven und andere haltbare Lebensmittel kaufen und in 24 Supermärkten direkt an Ehrenamtliche der Berliner Tafel übergeben, wie der Verein am Montag in Berlin mitteilte.