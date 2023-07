Tafel in Thüringen: Ukrainer müssen warten, bis Deutsche versorgt sind

Die Tafel kämpft an vielen Orten in Deutschland ums Überleben. Lebensmittel sind knapp, ehrenamtliche Helfer erst recht. In Thüringen hat eine Tafel deshalb nun eine ungewöhnliche Maßnahme getroffen. In dem Ort Kahla müssen Ukrainerinnen und Ukrainer warten, bis Deutsche bedient wurden. Das berichtet der MDR am Dienstag.

Wenn dem Bericht zufolge die Kahlaer Tafel um 10 Uhr geöffnet wird, dürfen deutsche Kunden zuerst an die Lebensmittelausgabe. Frische Lebensmittel gibt es bei der Tafel, die offiziell nicht mehr zum Landesverband der Tafeln in Thüringen gehört, nur am Dienstag und Freitag. Gegen Ende des Monats gibt es dem Bericht zufolge dann manchmal überhaupt keine Lebensmittel mehr für die Tafelkunden.

Tafel-Chefin in Kahla: „Die Deutschen waren vorher da“

Die Chefin des Kahlaer Tafelvereins Tina Staude erklärt die Regelung so: „Die Deutschen waren vorher da und sie werden immer noch da sein, wenn die Ukrainer irgendwann wieder weg sind. Wir sind auf unsere deutschen Kunden angewiesen. Die Ukrainer akzeptieren das und haben damit Gott sei Dank überhaupt kein Problem.“

In dem Bericht wird eine ukrainische Tafelkundin zitiert, die zwar dankbar für die Hilfe sei, sich aber wünsche, dass für alle die gleichen Tüten gepackt werden. Dann würde es ihrer Ansicht nach gerechter zugehen. Tafel-Chefin Staude lehnt das jedoch ab, da nicht alle die gleichen Lebensmittel haben wollten. Zu viel würde dann weggeworfen.

Tafeln im ganzen Land überlastet

Die Hilfsorganisation sieht sich aktuell in ganz Deutschland mit einer wachsenden Überlastung konfrontiert. Eine steigende Zahl bedürftiger Menschen und ein gleichzeitiger Rückgang der Spenden führten bundesweit zu einem Ausnahmezustand bei der Verteilung von Lebensmitteln, sagte der Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes Schleswig-Holstein und Hamburg, Frank Hildebrandt, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

„Die Anzahl der Kunden hat sich an manchen Standorten fast verdoppelt. Die Lebensmittelspenden sind gleichzeitig jedoch teilweise um 50 Prozent zurückgegangen.“ Die Zahl der Ehrenamtlichen sei dagegen nahezu konstant geblieben, sagte die Sprecherin des Bundesverbands der Tafeln, Anna Verres, dem RND. „Alle unsere Helfer arbeiten an der absoluten Belastungsgrenze - sowohl psychisch als auch körperlich.“

Die Tafel und auch der Sozialverband Deutschland sehen den Staat in der Verantwortung: „Der Staat hat die Verantwortung, das Existenzminimum abzusichern - und nicht die Tafeln. Das ehrenamtliche Engagement der Tafeln muss ein „Extra“ für Betroffene bedeuten.“ (mit dpa)