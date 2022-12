Tafel-Mitarbeiter finden 14 Kilo Kokain in Bananenkisten Kokain statt Bananen: In der Tafel in Attendorn haben Mitarbeiter einen überraschenden Fund gemacht. Die Kisten stammten ursprünglich aus einem Supermarkt. V... dpa

Attendorn -Überraschender Drogenfund: Mitarbeiter der Tafel in Attendorn (Kreis Olpe) haben mehrere Kilogramm Kokain in Kisten mit Bananen entdeckt. Wie die „Siegener Zeitung“ berichtete, stammen die Lebensmittel ursprünglich aus einem Supermarkt in Lennestadt und waren dort aussortiert worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft Siegen bestätigte den spektakulären Fund am Donnerstag. Der Straßenverkaufswert der Drogen dürfte bei weit mehr als einer Million Euro liegen.