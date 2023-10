Tag der Clubkultur in Berlin: Tanzen, feiern, diskutieren – das Programm am Wochenende

In Berlin findet derzeit die Festivalwoche zum „Tag der Clubkultur“ statt. Zahlreiche Berliner Clubs und Kollektive nehmen daran teil. Auch am kommenden Wochenende gibt es zahlreiche Veranstaltungen, darunter Live-Performances, DJ-Sessions und Diskussionen zum Thema Zukunft der Clubkultur.

Das diesjährige Motto lautet „Never Conforming – Ever Evolving“. Die Teilnehmer befassen sich mit ihren Events mit ihrer Vergangenheit und blicken in die Zukunft.

Workshops am Samstag im KAOS Berlin

Live-Performances und DJ-Sets gibt es am Freitag sowohl im Madame Claude als auch im Loophole. Diskussionen zum Thema Clubkultur können am Freitag beispielsweise im Acud besucht werden, auch im Mensch Meier ist eine Diskussionrunde zum Thema „Reclaim Clubculture“ geplant.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Am Samstag bietet das Raiders Workshops sowie Gespräche und Musik bereits am mittags im KAOS Berlin. Für Kunstinteressierte gibt es die Ausstellung „Flyer State of Consciousness“. Am Sonntag, dem letzten Tag des Clubfestivals, finden ebenfalls zahlreiche Partys und Veranstaltungen statt, beispielsweise vom Black Sex Worker Collective.