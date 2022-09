Zum ersten bundesweiten „Tag der Schiene“ können Berlinerinnen und Berliner die Bahnhöfe ihrer Stadt am Freitag und Samstag auf ganz besondere Art und Weise erkunden. Ein Highlight unter den Veranstaltungen: Eine Tour auf dem Dach des Berliner Ostbahnhofs. Fast alle Events sind für Besucher kostenlos, müssen aber vorher per Mail reserviert werden, heißt es auf der Internetseite der Veranstalter.

Für die Tour auf dem Ostbahnhof in Berlin-Friedrichshain wird festes Schuhwerk, „Trittsicherheit und Schwindelfreiheit“ empfohlen. Es sollen insgesamt vier Führungen stattfinden. Eine bereits ausgebuchte Tour führt außerdem in die Untergründe des Berliner Hauptbahnhofs, wo derzeit eine neue S-Bahn-Haltestelle entsteht.

Veranstalter wollen für den Schienenverkehr begeistern

In ganz Deutschland werden zum „Tag der Schiene“ über 350 Veranstaltungen angeboten. Die Bahnbranche wolle sich mit der Aktion in „ihrer ganzen Vielfalt präsentieren“ und so auch Menschen ansprechen, „die bislang keinen emotionalen Bezug zum Schienenverkehr hatten“, heißt es auf der Internetseite. Einen zentralen Veranstalter gibt es nicht. Alle interessierten Unternehmen, Kommunen, Verbände, Vereine und sonstige Institutionen können sich mit ihren Ideen beteiligen.